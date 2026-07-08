Kanadalainen popparitähti Justin Bieber täydentää jalkapallon MM-kisojen finaalin järkälemäisen esiintyjäkaartin.
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Asiasta kertovat useat pohjoisamerikkalaismediat, muun muassa Hollywood Reporter ja uutistoimisto AP.
Bieber liittyy kovaan joukkoon. Hänen lisäkseen loppuottelun puoliajalla pääesiintyjinä toimivat Shakira, Madonna ja eteläkorealainen yhtye BTS.
Mukana on myös supersuosittu Coldplay, jonka solisti Chris Martin toimii väliaikaesityksen kuraattorina.
MM-finaali pelataan sunnuntaina 19. heinäkuuta eli reilun viikon kuluttua. Maailmanmestaruus ratkotaan New Jersey Stadiumilla.
Bieber ei ole tänä vuonna paljoa keikkaillut. MM-finaalin esiintyminen on hänelle ensimmäinen sitten huhtikuisen Coachella-konsertin, josta riitti puhetta viihdemaailmassa.