



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Natalia Salmelan yrityksellä ennätysmäinen liikevaihto | MTV Uutiset



Natalia Salmelan yrityksellä ennätysmäinen liikevaihto – osakesalkku miljoonia 11:02 Katso myös: Onko julkisuudesta yrittäjälle enemmän haittaa vai hyötyä, Natalia Salmela? Julkaistu 6 minuuttia sitten Krista Rastamo Asuntosijoittamiseen keskittyvän somevaikuttajan yrityksen liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli 8,49 miljoonaa euroa. Lisäksi Salmelan osakesalkun arvo lähentelee kolmea miljoonaa euroa. Asuntosijoittaja ja somevaikuttaja Natalia "Nata" Salmelan yhtiön White Trash Diseasen (WTD) liikevaihto nousi päättyneellä tilikaudella hurjiin lukemiin. SuomiAreenassa puhunut ja MTV Uutisille haastattelun antanut Salmela kertoi allekirjoittaneensa maaliskuussa päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen junassa matkalla Poriin. – WDT-media tilinpäätös: 8,49 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tämä on ennätys, Salmela kertoi. Salmelan yhtiön kehitys on ollut hurja, sillä vasta vuonna 2024 hän iloitsi miljoonan euron liikevaihdon ylityksestä. Lue myös: Natalia Salmelan firman liikevaihto kohosi yli miljoonaan: "Olen aina ajatellut, ettei se ole mahdollista" "On paljon vaatinut" Yrittäjä muistelee hetkeä, jolloin puoliso Jontte väläytti Salmelalle uskovansa vieläkin hurjempiin lukuihin kuin tämän vuoden ennätys. – Jontte sanoi jokunen vuosi sitten, että kyllä tässä kymmeneen miljoonaan päästään. – Suutuin hänelle, että et voi tällaisia epärealistisia odotuksia antaa, koen kauheaa painetta tästä. Mutta hän oli taas oikeassa, Salmela kertoo hymyilevänä MTV Uutisten haastattelussa. Kovasta kasvuvauhdista hän on erittäin iloinen, mutta muistuttaa, että ilmaiseksi se ei ole tullut. – Se tuntuu tosi hyvältä ja kyllähän se on paljon vaatinut.

52 asuntoa 12 kuukaudessa

Salmelan nykyinen päätyö on asuntoflippaus eli asuntojen ostaminen, remontoiminen ja sen jälkeen myyminen. Tahti päättyneellä tilikaudella on ollut hurja.

– Olen myynyt 52 asuntoa 12 kuukauden aikana. Ja jotta ne voi myydä, ne pitää ensin ostaa ja remontoida.

– Se on yksi remontoitu asunto joka ikinen viikko vuoden ajan.

Salmelan mukaan hän hallinnoi yritystään pääosin yksin.

– Toki minulla on hyviä aliurakoitsijoita tiimissä rakennuspuolella. On putkimiehiä, sähkömiehiä ja asentajia, jotka tietenkin sen itse työn tekevät. Vähän isänikin osallistuu. Mutta kaikki markkinointi- ja myyntityö on omilla harteilla, Salmela sanoo.

Laattoja, rakennustarvikkeita ja viiniä

Asuntoflippaus on tuonut Salmelan elämään myös uusia liiketoimia. Hän aloitti vuosi sitten keraamisten laattojen ja rakennustarvikkeiden maahantuonnin.

Uusi aluevalloituskin on jo mielessä. Salmela kertoo odottavansa lakimuutosta, joka sallisi verkkoon perustettavan viinikaupan aloittamisen.

Sosiaalisesta mediasta tuloja ei sen sijaan enää suoraan tule.

– Olen eläköitynyt somen kaupallisesta yhteistyöstä. Olen kääntänyt entisen mainoskampanjoiden tekemisen someen kokonaan asuntojen myyntiin somessa.

– Edelleen teen sometyötä vaikuttajana, nyt vaan se tuote on omassa hallussani, koko toimitusketju alusta loppuun asti.

Työpäivä alkaa aamuseitsemältä

Jotta kaikki tämä olisi mahdollista, töitä on tehtävä urakalla.

– Todella paljon. En laske koskaan oikein tunteja, mutta tyypillinen työpäivä voi alkaa heti seitsemältä, koska silloin kuskit alkavat soitella, jos ovat tuomassa vaikka keittiötä tai kodinkoneita.

– Neljään, puoli viiteen teen ihan perusrakennustyöpäivää eli ajan pakettiautolla, tapaan asiakkaita, vien ja haen tavaraa, availen ovia. Ihan täydellistä unelmatyötä, Salmela kuvaa.

Työpäivän jälkeen Salmelan perheessä eletään muutama tunti tavallista arkea eli vuorossa on "lasten kanssa hengailua". Sen jälkeen yrittäjällä alkavat toimistohommat.

– Kun lapset menevät kahdeksalta nukkumaan, sen jälkeen avaan tietokoneen tai puhelimen ja teen vielä sen toimistopäivän siihen perään.

Miljoonien osakesalkku

Mutta kuinka kauan tällaista menoa voi jaksaa? Vielä hetken ainakin, Salmela sanoo.

– Mulla on ollut sellainen tavoite elämässä, että olisi taloudellinen vapaus. Että pystyisin omilla sijoitustuotoillani elättämään itseni ilman pakkoa operatiiviseen työhön.

Nyt aletaan Salmelan mukaan olla lähellä tuota tilannetta.

– Pyöritän vajaan kolmen miljoonan euron sijoitussalkkua. Mutta kun on tämä leveä elämäntyyli, täytyy vielä vähän tienata, että sitä voi jatkaa vähän pidempään, hyväntuulinen Salmela kertoo.

Lue myös: Palkkatulot ovat monelle sometähdelle vain jäävuoren huippu

Natalia Salmela osallistui Porissa keskusteluun, jossa keskusteltiin siitä, onko julkisuus yrittäjälle tuki vai taakka. Keskustelua veti toimittaja Sami Sykkö ja mukana olivat myös designbrändi Ivana Helsingin perustaja Paola Suhonen ja Bypias-vaatemerkin perustaja Pia Erlund.

Katso koko keskustelu täältä!