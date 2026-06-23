Asuntosijoittamiseen keskittyvän somevaikuttajan yrityksen liikevaihto päättyneeltä tilikaudelta oli 8,49 miljoonaa euroa. Lisäksi Salmelan osakesalkun arvo lähentelee kolmea miljoonaa euroa.
Asuntosijoittaja ja somevaikuttaja Natalia "Nata" Salmelan yhtiön White Trash Diseasen (WTD) liikevaihto nousi päättyneellä tilikaudella hurjiin lukemiin.
SuomiAreenassa puhunut ja MTV Uutisille haastattelun antanut Salmela kertoi allekirjoittaneensa maaliskuussa päättyneen tilivuoden tilinpäätöksen junassa matkalla Poriin.
– WDT-media tilinpäätös: 8,49 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tämä on ennätys, Salmela kertoi.
Salmelan yhtiön kehitys on ollut hurja, sillä vasta vuonna 2024 hän iloitsi miljoonan euron liikevaihdon ylityksestä.
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"On paljon vaatinut"
Yrittäjä muistelee hetkeä, jolloin puoliso Jontte väläytti Salmelalle uskovansa vieläkin hurjempiin lukuihin kuin tämän vuoden ennätys.
– Jontte sanoi jokunen vuosi sitten, että kyllä tässä kymmeneen miljoonaan päästään.
– Suutuin hänelle, että et voi tällaisia epärealistisia odotuksia antaa, koen kauheaa painetta tästä. Mutta hän oli taas oikeassa, Salmela kertoo hymyilevänä MTV Uutisten haastattelussa.
Kovasta kasvuvauhdista hän on erittäin iloinen, mutta muistuttaa, että ilmaiseksi se ei ole tullut.
– Se tuntuu tosi hyvältä ja kyllähän se on paljon vaatinut.