Työministeri haluaa marja-alan edustajilta vastuunkantoa.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta.
Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä.
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– Kitkekää alalta työntekijöiden hyväksikäyttö, työehtojen polkeminen, ihmiskauppa ja kartellitoiminta, Marttinen kirjoittaa julkaisussa.
Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia.
Valtaosa Suomen luonnonmarjanpoimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna.