Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen.
Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Ber-Ex, JN-Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein.
Helsingin Sanomien mukaan tutkimuksissa kartellien on arvioitu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10–30 prosenttia normaalin hintatason yläpuolelle.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista.
Marja-ala on ollut viime vuosina usein negatiivisen julkisuuden kohteena. Moni alalla toimiva yritys on ollut viime aikoina keskusrikospoliisin korruptiotutkinnan kohteena.