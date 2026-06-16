Suomalaiset marjayritykset ovat huolissaan, saadaanko täksi satokaudeksi riittävästi marjanpoimijoita Suomeen. Tiukentuneiden viisumikäytäntöjen vuoksi on epävarmaa, ehditäänkö haettuja viisumeja käsitellä ennen marjojen kypsymistä.
Ulkomaisen kausityövoiman merkitys luonnonmarjapoiminnassa on merkittävä.
Viime vuonna 75 prosenttia Suomessa kaupalliseen käyttöön kerätyistä luonnonmarjoista oli ulkomaisten työntekijöiden keräämiä. Valtaosa näistä poimijoista tuli Thaimaasta.
Maaseudun Työnantajaliiton mukaan tulevana satokautena Suomeen odotetaan 3200:aa thaipoimijaa, mutta muuttuneiden viisumikäytäntöjen vuoksi on epävarmaa, saadaanko poimijat ajoissa maahan.
– Olen jättänyt viisumihakemuksen, mutta en ole saanut siitä vielä päätöstä enkä tiedä saammeko edes viisumeja tänä vuonna. Jos emme saa, se tarkoittaa sitä, että minulla tulee olemaan todella vaikeaa. Minä sain viime vuonna erittäin hyvät tulot, lähes 300 000 bahtia (noin 8000 euroa). Ne tulivat tarpeeseen, sanoo thaimaalainen marjanpoimija Suwit Khamsing.
Khamsing on käynyt Suomessa poimimassa marjoja jo 13 vuoden ajan.
– Minulla on kolme lasta, heistä kaksi on jo opiskelemassa ja kolmaskin olisi menossa. Mikäli en tänä vuonna pääse Suomeen poimimaan, heidän koulutuksensa tulee olemaan hankalaa, koska ei ole rahaa, hän sanoo MTV:lle.