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Marjakriisi uhkaa Suomea, sadat poimijat jumissa Thaimaassa – "Minulla tulee olemaan todella vaikeaa"

Viisumit ovat osoittautuneet tänä vuonna pahaksi pullonkaulaksi marjanpoimijoiden saamiseksi Suomeen. All Over Press

Julkaistu 38 minuuttia sitten

Suomalaiset marjayritykset ovat huolissaan, saadaanko täksi satokaudeksi riittävästi marjanpoimijoita Suomeen. Tiukentuneiden viisumikäytäntöjen vuoksi on epävarmaa, ehditäänkö haettuja viisumeja käsitellä ennen marjojen kypsymistä. Ulkomaisen kausityövoiman merkitys luonnonmarjapoiminnassa on merkittävä. Viime vuonna 75 prosenttia Suomessa kaupalliseen käyttöön kerätyistä luonnonmarjoista oli ulkomaisten työntekijöiden keräämiä. Valtaosa näistä poimijoista tuli Thaimaasta. Maaseudun Työnantajaliiton mukaan tulevana satokautena Suomeen odotetaan 3200:aa thaipoimijaa, mutta muuttuneiden viisumikäytäntöjen vuoksi on epävarmaa, saadaanko poimijat ajoissa maahan. – Olen jättänyt viisumihakemuksen, mutta en ole saanut siitä vielä päätöstä enkä tiedä saammeko edes viisumeja tänä vuonna. Jos emme saa, se tarkoittaa sitä, että minulla tulee olemaan todella vaikeaa. Minä sain viime vuonna erittäin hyvät tulot, lähes 300 000 bahtia (noin 8000 euroa). Ne tulivat tarpeeseen, sanoo thaimaalainen marjanpoimija Suwit Khamsing. Khamsing on käynyt Suomessa poimimassa marjoja jo 13 vuoden ajan. – Minulla on kolme lasta, heistä kaksi on jo opiskelemassa ja kolmaskin olisi menossa. Mikäli en tänä vuonna pääse Suomeen poimimaan, heidän koulutuksensa tulee olemaan hankalaa, koska ei ole rahaa, hän sanoo MTV:lle. Lue myös: Marjayrityksiä tarkastettiin: Isoja puutteita työehtojen toteutumisessa Viisumimuutos liittyy alan väärinkäytöksiin

Luonnonmarjapoiminta on kuulunut viime vuodesta lähtien kausityölain piiriin.

Ulkomaiset viisumivelvolliset marjankerääjät on siis palkattava työsuhteeseen, jotta he voivat hakea maahantulolupaa Suomeen.

Muutos on seurausta metsämarja-alaan liittyvistä väärinkäytöksistä, kuten ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä.

– Hakemusten käsittely on haastavaa muun muassa siitä syystä, että alalla on esiintynyt hyvin paljon valitettavia epäselvyyksiä. Alaan liittyy vakavia rikosepäilyjä, jopa ihmiskauppatuomioita. Meillä on maahantuloviranomaisina velvollisuus ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, joten hakemuskäsittely on tehtävä huolella ja tarkkaan, sanoo ulkoministeriön maahantuloyksikön yksikönpäällikkö Katja Luopajärvi.

Luopajärven mukaan Suomen Bangkokin suurlähetystöön on tähän mennessä tullut reilut 2000 kausityöviisumihakemusta.

– Edustusto on saanut aika paljon lisätietoja tässä käsittelyn kuluessa ja tekee kyllä parhaansa, että hakemukset saataisiin käsiteltyä noin heinäkuun alkuun mennessä.

"Emme ole saaneet ensimmäistäkään viisumia käsiteltyä"

Marjayritys Marja Bothnia Berriesin toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo, että yritys on tällä hetkellä solminut työsopimukset 849 thaimaalaisen marjanpoimijan kanssa.

Kukaan poimijoista ei vielä tiedä viisuminsa kohtaloa.

– Tilanne on siinä mielessä ikävä, että me emme ole saaneet vielä ensimmäistäkään viisumia käsiteltyä – ei myönteisesti eikä kielteisesti, Gustafsson sanoo.

Tilannetta on mutkistanut se, että muuttuneiden viisumikäytäntöjen takia Suomeen rekrytoitavien thaimaalaisten kausityöntekijöiden on pitänyt matkustaa paikan päälle Bangkokin suurlähetystöön jättämään kausityöviisumihakemuksensa.

Suurin osa Suomeen saapuvista thaimaalaisista marjanpoimijoista asuu Koillis-Thaimaassa, eli yli 500 kilometrin päässä Bangkokista.

Marjayritysten mukaan hakijoita on otettu vastaan suurlähetystöön vain rajattu määrä päivässä.

– Me olemme tehneet työsopimukset yhteensä 849 ihmisen kanssa ja näistä 266 henkilöä ei ole vielä edes päässyt jättämään sormenjälkitunnistetta, Gustafsson toteaa.

Aiempina vuosina suomalaiset marjayritykset ovat kustantaneet mobiilin viisumipalvelun suoraan työntekijöiden kotiseudulle Koillis-Thaimaahan.

Lisa Kärnä MTV Uutiset Lisa Kärnä työskentelee toimittajana Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit olla häneen yhteydessä esimerkiksi juttuvinkeistä alla olevaan osoitteeseen.

Satojen thaipoimijoiden viisumit jumissa | MTV Uutiset