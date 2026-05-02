Turku–Helsinki-moottoritiellä Paimiossa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos.
Onnettomuus tapahtui Paimiossa tänään lauantaina aamulla noin kello 8.30.
Ilmoituksen mukaan moottoritiellä oli tapahtunut kolmen ajoneuvon vakava liikenneonnettomuus.
Poliisi tiedotti kello yhdeksän jälkeen poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon olevan paikan päällä.
– Tämänhetkisen tiedon mukaan ajoneuvoissa on ollut onnettomuushetkellä yhteensä kahdeksan ihmistä, poliisi kertoi tiedotteessaan.
