Jääkiekon SM-liiga on nimennyt 14 tuomarin ryhmän, josta valitaan tuomarit sarjan loppuotteluihin.
SM-liigan verkkosivujen mukaan mukana on kuusi päätuomaria ja kahdeksan linjatuomaria.
Päätuomarit ovat Riku Brander, Jarno Heikkinen, Jukka-Pekka Koistinen, Joonas Kova, Anssi Salonen ja Kristian Vikman. Kova on mukana jo viidentenä peräkkäisenä keväänä, mutta Heikkiselle loppuottelut ovat ensimmäiset.
Linjatuomarit ovat Onni Hautamäki, Niko Jusi, Luka Mäkinen, Tommi Niittylä, Lauri Nikulainen, Joni Pekkala, Oskari Saarimäki ja Jussi Thomann. Nikulaiselle loppuottelut ovat kuudennet. Mäkinen ja Saarimäki ovat ensikertalaiset.
Tappara ja KooKoo aloittavat Suomen mestaruuden ratkomisen tänään Tampereella. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.
