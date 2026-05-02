Viisikko sai ennätyspitkän piratismituomion Englannissa.
Viidelle henkilölle on julistettu maailman suurin piratismituomio: yhteensä yli 30 vuoden vankeusrangaistukset jalkapallon Englannin Valioliigan otteluiden laittomasta striimaamisesta, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.
Laittomia lähetyksiä näytettiin Flawless TV -suoratoistopalvelussa, jolla oli yli 50 000 asiakasta ja jälleenmyyjää ja 30 työntekijää.
Toiminta tuotti vuosina 2016–21 yli seitsemän miljoonaa puntaa eli päälle kahdeksan miljoonaa euroa. Viisikon rikoshyödyn arvon raportoidaan olleen 3,75 miljoonaa puntaa eli 4,34 miljoonaa euroa.
3,75 miljoonaa puntaa on laittomissa striimauspalveluissa Ison-Britannian toiseksi suurin maksettavaksi määrätty kokonaissumma.
Flawless TV:n liikkeellepanevaksi voimaksi kuvaillulle Mark Gouldille langetettiin alun perin 11 vuoden vankeustuomio. Hänet määrättiin tällä viikolla Derbyn kruununoikeudessa luovuttamaan rikoksella hankitut varat ja palauttamaan 2,35 miljoonaa puntaa kolmen kuukauden kuluessa tai häntä uhkaa lisärangaistuksena 10 vuoden vankeus.
– Nämä takavarikointimenettelyt osoittavat päättäväisyytemme varmistaa, etteivät laittomia suoratoistopalveluja tarjoavat henkilöt saa pitää rikollisella toiminnalla ansaittuja voittoja, Valioliigan oikeudellisen valvonnan johtaja Stefan Sergot sanoi.
Hammersmith ja Fulhamin johtava kuluttajansuojatutkija Doug Love kommentoi, että kaikkien vastaavia rikoksia harkitsevien tulisi pelästyä tapauksessa jaettuja ennätyksellisiä vankeusrangaistuksia ja takavarikkojen suuruutta.