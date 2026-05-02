SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta lisäisi valtakunnansovittelijoiden määrää yhdestä kahteen.

MTV:n Uutisextrassa vierailleen SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan sovittelijana olisi hyvä olla samaan aikaan taustaltaan sekä työntekijäpuolen että työnantajapuolen sovittelija.

Elorannan mukaan sovittelutoimistossa työaikaa tulisi käyttää lisäksi nykyistä enemmän omaan tiedonhankintaan.

– Meidän jäsenliitoilta tulee aika paljon viestiä siitä, että valtakunnansovittelija joutuu aika paljon tukeutumaan omassa sovittelutyössään työnantajan tarjoamaan informaatioon. Se ei meidän mielestämme täytä riippumattoman ja puolueettoman sovittelutoiminnan edellytyksiä, Eloranta sanoo.

Hänen mielestään valtakunnansovittelijoita olisi hyvä olla samaan aikaan kaksi.

– Sillä päästäisiin tästä pois, että kun välillä tulee työntekijäpuolelta ja välillä työnantajapuolelta. Jos siellä olisi jatkuvasti molempien taustojen ihmisiä niin se loisi pitkäjänteisyyttä työhön ja lisäisi osapuolten luottamusta, Eloranta toteaa.