Vapun jälkeen monissa kaupungeissa on herätty roskaisiin tunnelmiin.
Vappua juhlittiin poikkeuksellisen lämpimässä säässä, mikä houkutteli ihmisiä sankoin joukoin piknikille eväskoreineen.
Helsingin Kaivopuistoon kerääntyi kymmeniä tuhansia vapun juhlijoita.
Helsingin poliisi julkaisi piknikväen täyttämästä Kaivopuistosta vappupäivänä ilmakuvan.POLIISI
Vappupäivän yönä Kaivopuistossa alettiin tuttuun tapaan siivota vapun jälkiä. Helsingin kaupungin puistoista ja kaduista vastaavan rakentamispalveluliikelaitos Staran siivousurakka käynnistyi vappupäivän yönä kello kolmelta.
Ennen vappua Stara julkaisi sosiaalisessa mediassa hyvän vapun toivotuksen, jonka yhteydessä todettiin vappuroskan määrä olleen perinteisesti pysäyttävä.
– Tiesitkö, että viime vuonna Stadin vappusiivoukseen kului 88 000 euroa? julkaisussa kysytään.
Postauksessa kerrottiin Staran siistivän Helsingin keskustaa koko vapun ajan ja puhtaanapitoon oli varauduttu lisäresurssein päivä- ja yöaikana.
– Vappupäivänä Kaivopuistoa siivoavat Staran puistotyöntekijät ja useat eri järjestöt, julkaisussa kerrotaan.