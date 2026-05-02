Lindsey Vonn pohtii, että hänen uransa saattaa olla ohi.

Lindsey Vonnista otettiin viime viikolla kuvia Los Angelesin lentokentällä. 41-vuotiasta yhdysvaltalaista alppitähteä työnnettiin pyörätuolilla, ja hänellä oli mukanaan myös kyynärsauvat.

Lindsey Vonnilla on edessään pitkä kuntoutusjakso.

Vain yhdeksän päivää ennen kuin Vonn kilpaili olympialaisissa, hänen vasemman polven eturistisiteensä oli revennyt maailmancupissa. Sitten hän laski rajusti ulos Milano-Cortinan olympialaisten syöksylaskukilpailussa 8. helmikuuta.

Vonnin vasemmassa jalassa todettiin monimutkainen sääriluun murtuma, ja yhdysvaltalaissuuruudelle on tehty onnettomuuden jälkeen jo kahdeksan leikkausta.

Vonn on kiittänyt lääkäriä siitä, että leikkaamalla pystyttiin estämään jalan amputointi.

Hän luonnehti tuoreessa uutistoimisto AP:n haastattelussa loukkaantumista hyvin erilaiseksi kuin mikään aiemmin kokemansa. Vonn sanoi ymmärtäneensä tilanteen vakavuuden ja totesi, että olisi voinut menettää jalkansa.

– Pystyn kestämään paljon kipua, mutta tämä oli niin äärimmäistä. Se ei ole edes samalla planeetalla aiempien kokemieni kipujen kanssa, hän kertoi.

"Saatan lopettaa urani"

Vonn jättää auki mahdollisuuden sekä paluulle että lopettamiselle. Hän kuvaili, ettei halua tehdä hätiköityjä ratkaisuja urastaan vielä.

Legenda kuitenkin lausui osaltaan riipaiseviakin sanoja.

– Saatan lopettaa urani. En ehkä koskaan enää kilpaile, ja se olisi täysin ok, mutta en ole henkisesti sellaiessa tilassa, että voisin tehdä sitä päätöstä tässä vaiheessa.