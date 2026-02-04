Marius Borg Høiby pääsi ääneen oikeudessa keskiviikkona 4. helmikuuta.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti alkoi Oslon käräjäoikeudessa tiistaina 3. helmikuuta. Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.

Høiby antaa oikeudenkäynnin ensimmäisen lausuntonsa tänään keskiviikkona 4. helmikuuta. Heti lausunnon alussa Høibyn ääni särkyi ja hän purskahti itkuun.

– Minusta on uskomattoman vaikeaa puhua niin monien ihmisten edessä, hän sanoi VG:n mukaan.

VG:n mukaan Høiby puhui lausuntonsa alussa juhlimisestaan ja juomisestaan ja sanoi eläneensä elämää, johon hänen mielestään vain harvat voivat samaistua.

– Minut tunnetaan äitini poikana. Ei mitään muuta. Minulla on ollut äärimmäinen tarve saada hyväksyntää.

Alun liikuttumisen jälkeen Høibyn ulosanti selkeytyi.

– Tässä takana istuva porukka onnistuu vääristelemään kaiken joksikin, mitä se ei ole, hän sanoi lehdistöön viitaten.

Høiby haluaa kertomansa mukaan kaikkea muuta kuin huomiota, etenkin medialta.

Høibyn syytetään muun muassa raiskanneen naisen kruununprinssi Haakonin ja Mette-Maritin asuinpaikassa Skaugumissa vuonna 2018. Kyseisen naisen kuuleminen aloitettiin eilen tiistaina ja saatiin valmiiksi tänään keskiviikkona. Høiby puolestaan kertoo oman näkemyksensä tapahtuneesta tänään. Hän on kiistänyt raiskauksen.

Nainen kertoi oikeudessa, että tapasi Høibyn ensimmäistä kertaa juhlaillan yhteydessä useita vuosia sitten. Hän kuvaili pitäneensä Høibya ensikohtaamisen perusteella "supermukavana, viehättävänä, ystävällisenä ja kohteliaana".

Nainen oli tavannut Høibyn yökerhossa sinä iltana, kun tämä väitetysti raiskasi hänet. Naisen mukaan kaksikon välillä ei ollut yökerhossa minkäänlaista romantiikkaa.

Naisen mukaan Høiby oli kutsunut hänet ja hänen ystävänsä jatkoille Skaugumiin. Jatkoilla oli paikalla myös muita ihmisiä.

Nainen kertoi, että jatkoilla hän ja Høiby olivat harrastaneet suostumuksellista seksiä kylpyhuoneessa. Nainen oli kuitenkin keskeyttänyt aktin nopeasti ja palannut takaisin juhliin.

Nainen oli nauttinut illan aikana viiniä ja drinkkejä. Hän kertoi, että menetti muistinsa jatkojen aikana.

Nainen ei kertomansa mukaan ole koskaan kokenut samanlaista muistinmenetystä kuin kyseisenä yönä. Hän uskoo, että hänet oli huumattu.

Poliisi löysi myöhemmin Høibyn hallusta kuvia ja videoita, jotka syyttäjän mukaan näyttävät Høibyn naiseen kohdistamaa seksuaalista väkivaltaa tilanteessa, jossa nainen ei ole pystynyt vastustelemaan tekoa. Kuvia ja videoita on esitetty todisteina oikeudessa.

Kuvat ja videot näytettiin naiselle poliisikuulusteluissa. Hän ei muistanut tapahtumia ja oli järkyttynyt näkemästään.

– En uskonut sitä aluksi. En voinut uskoa, että Marius oli tehnyt minulle jotain sellaista. Se oli todellinen petos ja järkytys, nainen sanoi oikeudessa.