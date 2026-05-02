Israel on perustellut iskujaan syyttämällä Libanonin aseleposopimuksen rikkomisesta.
Libanonissa toistakymmentä ihmistä on kuollut Israelin iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö.
Lisäksi iskuissa haavoittui kymmeniä ihmisiä. Israel iski perjantaina Libanonin eteläosaan ja on antanut alueelle poistumiskehotuksia.
Lue myös: Rauli Virtanen paljastaa, mitä Hizbollah tekee nyt toisin
Israel ja Libanon solmivat huhtikuun puolivälissä aselevon. Israel on syyttänyt äärijärjestö Hizbollahia sopimuksen rikkomisesta ja perustellut iskujaan sillä.
UNIFIL jatkaa Etelä-Libanonissa sodasta huolimatta.
Hizbollah on niin ikään syyttänyt Israelia sopimusrikkomuksista ja tehnyt iskuja Israelin joukkoja ja kohteita vastaan Etelä-Libanonissa.