Vappua vietettiin poikkeuksellisen lämpimässä ja aurinkoisessa säässä, mutta tuleva viikko tuo mukanaan muutoksen.

Vappusää jatkuu vielä eilistä korkeammissa lukemissa tänään lauantaina.

Lappeenrannassa voidaan päästä jopa lähelle 22 astetta, mutta samalla Suomen pohjoisosaan virtaa jo viileämpää ilmaa.

– Pohjoisessa sanotaan vappusäille vähitellen hei heit ja etelässäkin 20 asteen lukemat nyt hetkeksi kaikkoavat, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

– Ei tuo huominen vielä huonolta näytä, sunnuntaihan on poutainen päivä etelässä, mutta ensi viikon alku on sateinen.

Maan eteläosaan on saapumassa alkuviikolla reipas vesisadealue, meteorologi kuvailee.

– Lämpötilat jää sitten kyllä puoleen siitä, mitä nyt vappuna. Ja aika jännä tuo pohjoinen, jos sitä katsoo ensi viikon osalta. Kyllä siellä vähän koleat säät on, lunta, räntää ja yöpakkasiakin, Rintaniemi sanoo.

Etelässä sateet tulevat vetenä. Luvassa on viikon aikana muutama poutainenkin päivä, mutta myös runsaampia sadealueita nähdään – maan keskiosassa ehkä jokunen räntähiutalekin.

Siitepölyt saavat siis nyt niin sanotusti kyytiä.

– Kyllä, näkisin nämä vesisateet tosi tervetulleina. Kevät on ollut hirveän kuiva, talvi oli vähäsateinen, Liisa Rintaniemi toteaa.