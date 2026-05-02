Vegas Golden Knights on edennyt jääkiekon NHL:n pudotuspelien toiselle kierrokselle.
Vegas kukisti Utah Mammothin maalein 5–1 ja nappasi jatkopaikan voitoin 4–2. Mitch Marner rohmusi ratkaisuottelussa pisteet 2+1.
Vuonna 2024 sarjaan liittynyt ja Arizona Coyotesin paikan perinyt Utah oli mukana pudotuspeleissä ensimmäistä kertaa.
Vuoden 2023 mestari Vegas kohtaa toisella kierroksella Anaheim Ducksin. Anaheim kellisti pudotuspelien avauskierroksella Edmonton Oilersin niin ikään voitoin 4–2.
Anaheimia edustavat suomalaisista maalivahti Ville Husso ja hyökkääjä Mikael Granlund.