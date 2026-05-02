Metroliikenne keskeytettiin lauantaina aamupäivällä Helsingissä välillä Rautatientori–Kalasatama.
Helsingin pelastuslaitos sai hälytyksen Toiselle Linjalle Kallioon liikennevälinepalosta maan alla tänään lauantaina aamupäivällä vähän ennen kello yhtätoista.
– Metrovaunusta tuli hieman savua, mutta siinä ei ollut paloa, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan.
Tiedotteen mukaan matkustajat ohjattiin ulos, mutta kukaan ei loukkaantunut.
Helsingin seudun liikennelaitoksen mukaan metroliikenne keskeytettiin kello 12.30 asti välillä Rautatientori–Kalasatama. Syy on HSL:n mukaan "este raiteilla".
Juttua päivitetty 2.5.2026 kello 12.02 ja 12.44.