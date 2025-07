Asiantuntijan synkkä arvio Mette-Maritin Marius-pojan rikossyytteistä: "Tilanne on todella paha"

Asiantuntijan mukaan tilanne on Norjan monarkialle hyvin vakava.

Norjan kruununprinssi Haakonin puolison, prinsessa Mette-Maritin esikoiseen Marius Borg Høibyyn kohdistunut esitutkinta saatiin valmiiksi kesäkuun lopulla.

28-vuotiasta Mariusta epäillään 23 eri rikoksesta. Seuraavaksi Oslon syyttäjä tekee päätöksen, nostetaanko Høibya vastaan syyte. Häntä epäillään muun muassa raiskauksista, seksuaalisesta häirinnästä, sekä lähisuhdeväkivallasta, jonka lisäksi listalla on myös laiton uhkaus, sekä liikennerikkomuksia.

Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen mukaan tilanne on Norjan monarkialle hyvin vakava.

– Tilanne on todella paha, vaikka hän ei ole kuningashuoneen suoranainen jäsen. Nämä syytteethän ovat paljon pahempia kuin esimerkiksi Britannian prinssi Andrew´lla aikoinaan oli.

Norjan kuninkaallinen perhe ei ole kommentoinut vielä Høibyn rikosepäilyjä ja hovia on kritisoitu siitä. Jaatinen toteaa, että mikäli Høiby tuomitaan vankilaan, niin on itsestään selvää, että se vaikuttaisi kuninkaallisen perheen asemaan. Hän sanoo, että vaikka hovi voisi kommentoida syytteitä, niin vielä heidän ei ehkä kannata sitä tehdä.

– Tai mahdollisesti he voisivat antaa vain lyhyen ilmoituksen, että he eivät tähän tule puuttumaan ja tämä on lakiasia ja lain pitää tapahtua, Jaatinen pohtii.

Jaatinen ei usko, että Høibyyn kohdistuvat syytteet kuitenkaan kaataisivat Norjan monarkiaa ja toteaa, että vaikka muutama vuosi onkin ollut kohujen värittämä, niin kuninkaalliset kuitenkin ovat suhteellisen suosittuja kansan keskuudessa.

– Eivät he voi oikeastaan muuta tehdä, kun paljon töitä, kätellä kansaa ja kuunnella kansalaisia.

Jaatinen kertoo, että Norjan perustuslain mukaan kuningas on pyhä ja hallitsijalla on koskemattomuus lain edessä.

– Olen seurannut kiinnostuneena, koska kansa alkaa kyseenalaistamaan nimenomaan tätä lain kohtaa.

– Nythän siellä on huonokuntoinen kuningas. Jos kävisi niin, että Harald kuolisi ja Haakonista tulisi kuningas, niin siellä olisi koskematon kuningas, jonka poikapuoli olisi menossa vankilaan. Se näyttäisi todella rumalta.

Høiby on prinsessa Mette-Maritin ensimmäinen lapsi tämän edellisestä suhteesta, eikä hänellä ole kuninkaallista arvonimeä tai titteliä. Mette-Marit on toiminut muun muassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevien järjestöjen suojelijana.

Kuninkaallinen perhe on aiemmin ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä poliisin kanssa ja ottavan tilanteen sekä syytökset hyvin vakavasti.