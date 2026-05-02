Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana.

Italialainen entinen F1-kuljettaja ja käsipyöräilijä Alex Zanardi kuoli perjantai-iltana äkillisesti, hänen perheensä kertoo tiedotteessa Il Sore 24 Oren mukaan.

– Alex menehtyi rauhallisesti läheistensä ympäröimänä. Perhe haluaa kiittää sydämensä pohjasta kaikkia, jotka osoittavat tukeaan näinä hetkinä, tiedotteessa kerrottiin ja pyydettiin yksityisyyden kunnioittamista suru-aikana.

Zanardi kilpaili F1-sarjassa vuosina 1991–1994 ja 1999. Italialaisen molemmat jalat amputoitiin sen jälkeen, kun hän koki vuonna 2001 Saksan Lausitzringin radalla vakavan auto-onnettomuuden.

Zanardi palasi kuntouduttuaan vielä kilpa-autoilun pariin ja kisasi myös käsipyöräilyssä. Hän voitti paralympialaisissa Lontoossa 2012 ja Rio de Janeirossa 2016 yhteensä neljä kultaa ja kaksi hopeaa. Maailmanmestaruuksia kertyi kaikkiaan 12.

Kesäkuussa 2020 Zanardi loukkaantui jälleen pahasti ja oli vaarassa menettää henkensä törmättyään käsipyöräkilpailussa rekkaan Italian Sienassa. Hän sai vakavia päävammoja, ja osa kallosta sekä kasvoista täytyi rakentaa kirurgisesti uudelleen.

Alex Zanardi saavutti käsipyöräilyssä neljä paralympiakultaa.Mauro Ujetto/NurPhoto