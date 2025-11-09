Juuri nyt Avaa

Tuomaristo ei esityksen teknisestä osaamisesta vaikuttunut. Helena Ahti-Hallberg totesi kuitenkin pistäneensä merkille tanssin aikana yhden hellyttävän piirteen.

Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä tanssivat rumban Taiskan kappaleen Mombasa tahtiin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssittiin Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä esittivät TTK:n 10. suorassa lähetyksessä rumban.

Katso videolta Paulus Arajuuren ja Liisa Setälän rumba.

– Voima tulee lattiasta, jos jalat eivät ole vahvasti lattiaa vasten, liike ei pääse kasvamaan ylävartaloon.

Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä esittivät TTK:n 10. suorassa lähetyksessä rumban.MTV / Katja Tamminen

– Tämä ei nyt ihan rumbaksi lohjennut kyllä, Pauluksen ote oli kovin varovainen.