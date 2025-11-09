Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä esittivät TTK:n 10. suorassa lähetyksessä rumban.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssittiin Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.
Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä tanssivat rumban Taiskan kappaleen Mombasa tahtiin.
Tuomaristo ei esityksen teknisestä osaamisesta vaikuttunut. Helena Ahti-Hallberg totesi kuitenkin pistäneensä merkille tanssin aikana yhden hellyttävän piirteen.
– Et malttanut ottaa katsetta pois Liisasta, mihin tahansa Liisa meni, sinne Paulus katsoi.