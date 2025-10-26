Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä yllättivät Helena Ahti-Hallbergin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssitaan sunnuntaina 26. lokakuuta hyvälle asialle. Kyseessä on vuotuinen Roosa nauha -erikoislähetys, jonka aikana kerätään varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jaksossa kaikki parit ovat turvassa pudotukselta, eikä kukaan joudu kotimatkalle.
Entisen jalkapalloilijan Paulus Arajuuren ja Liisa Setälän illan tanssi oli wieninvalssi, jonka taustalla kuultiin Kuumaa-yhtyeen kappale Siks Kai Mä Oon Sun. Yhtye oli TTK-studiossa paikan päällä esittämässä kappaleen.
Ennen tanssia nähdyllä videolla Arajuuri kertoi menettäneensä itse oman isoisänsä syövälle.