Paulus Arajuuri ja Kia Lehmuskoski sytyttivät TTK-studion paso doblellaan sunnuntai-iltana.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa sunnuntaina 12.10.

Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri sai parinvaihtoviikolla tähtiopettajakseen Kia Lehmuskosken. Kaksikon tanssiksi valikoitui paso doble ja sen taustakappaleena oli Sash!-yhtyeen klassikko Ecuador.

Tuomaristossa nähtiin lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähtiin Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.

Esitys vakuutti toden teolla tuomariston.

– Tämä oli tämmöinen Star Wars -sotureiden taisto, joka vaan kiihtyi loppua kohden. Tekisi mieli kiroilla, oli niin hyvä, Sene ylisti alkuun.

Jukka Haapalainen jatkoi perään, että parille annettu kappale toimi yllättävänkin hyvin.

– Erittäin voimakkaalla otteella tanssitte tämän, totesi Haapalainen ja antoi kehuja myös teknisistä asioista.

– Mielestäni tässä parasta oli se valtava keskittyneisyys, millä teitte tämän kaiken.

Helena Ahti-Hallberg jatkoi samalla linjalla. Hän kertoi Arajuuren erityistaidon olevan nopeus, ja tämän liikkeen olevan "vahvaa ja syvää".

– Upea onnistuminen, hyvä Paulus.

Samaa pohti Jorma Uotinen.

– No magee! Mikä lataus, se oli siinä.

Paulus Arajuuri ja Kia Lehmuskoski saivat tuomaristolta yhdeksikkörivin, eli yhteensä 36 pistettä.