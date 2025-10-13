Paulus Arajuuri ja Kia Lehmuskoski sytyttivät TTK-studion paso doblellaan sunnuntai-iltana.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa sunnuntaina 12.10.
Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri sai parinvaihtoviikolla tähtiopettajakseen Kia Lehmuskosken. Kaksikon tanssiksi valikoitui paso doble ja sen taustakappaleena oli Sash!-yhtyeen klassikko Ecuador.
Tuomaristossa nähtiin lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähtiin Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.
Esitys vakuutti toden teolla tuomariston.
– Tämä oli tämmöinen Star Wars -sotureiden taisto, joka vaan kiihtyi loppua kohden. Tekisi mieli kiroilla, oli niin hyvä, Sene ylisti alkuun.
Jukka Haapalainen jatkoi perään, että parille annettu kappale toimi yllättävänkin hyvin.
– Erittäin voimakkaalla otteella tanssitte tämän, totesi Haapalainen ja antoi kehuja myös teknisistä asioista.
– Mielestäni tässä parasta oli se valtava keskittyneisyys, millä teitte tämän kaiken.
Helena Ahti-Hallberg jatkoi samalla linjalla. Hän kertoi Arajuuren erityistaidon olevan nopeus, ja tämän liikkeen olevan "vahvaa ja syvää".
– Upea onnistuminen, hyvä Paulus.
Samaa pohti Jorma Uotinen.
– No magee! Mikä lataus, se oli siinä.
Paulus Arajuuri ja Kia Lehmuskoski saivat tuomaristolta yhdeksikkörivin, eli yhteensä 36 pistettä.