Onko EU:n yhteisvelka edellytys Ukrainan tukemiselle? Studiossa EU-vaaliehdokkaat Salla ja Guzenina

Suomen hallituksen kanta asiaan on ollut kielteinen sen kaltaisten yhteisvelkapakettien suhteen, joita tehtiin koronan jäljiltä. Aiemmin Huomenta Suomessa vierailleet europarlamenttiehdokkaat olivat uutta yhteisvelkaa vastaan, lukuun ottamatta mahdollista Ukrainan tukemiseen tarvittavaa rahoitusta.

"Rauha maksaa"

"Emme tiedä, mihin maailma on menossa"

Kansanedustaja ja kokoomuksen eurovaaliehdokas Aura Salla muistuttaa, että Euroopan Unionissa on jo yhteistä velkaa.

– Siellä on paljon sellaista, mitä voitaisiin ottaa Ukrainan tukemiseen enemmän, ilmastonmuutokseen, elikä näihin isoihin kriiseihin.

– Ja juuri näin. Me emme tiedä, mihin maailma on menossa, ja jos meille tulee uusia kriisejä, tai Ukrainan tilanne pitkittyy, niin kuin nyt näyttää, niin silloin meidän pitää miettiä rauhassa että mitä tehdään. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole tarvetta ottaa uutta yhteistä velkaa, Salla sanoo.

Hybridiuhkia

– Meillä on tällä hetkellä vahva Ukrainan tuki-instrumentti. Meillä on rauhanrahasto, mistä pystytään tukemaan myös tätä sotilaallista varautumista tällä hetkellä. Eli meillä on pysyviä instrumentteja, mistä Ukrainaa tullaan jatkossakin tukemaan.