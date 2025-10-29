Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski omistivat tanssinsa syövistä selvinneille äideilleen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta vuotuinen Roosa Nauha -teemainen lähetys, jossa kerättiin varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Suomalaiset lahjoittivat lähetyksen aikana yli 2,2 miljoonaa euroa.

Jaksossa entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila sekä tähtiopettaja Kia Lehmuskoski kertoivat, että heidän kummankin äidit ovat sairastaneet tahoillaan syöpää sekä parantuneet siitä. Tähtipari kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen, että kumpikin äiti oli paikan päällä katsomassa suoraa lähetystä.

Anttila kertoi saaneensa äidiltään myös palautetta tansseista.

– Hän on ylpeä tästä koko matkasta. Tässä ollaan paljon pidemmällä, kuin mitä äitikään ehkä osasi odottaa, saati sitten itse, Anttila nauroi.