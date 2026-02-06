Milla Madetoja kertoo Veripalvelun verkkosivuilla julkaistussa tekstissä sairastumisestaan ja nykytilanteestaan.

Ylen uutisankkuri Milla Madetoja kertaa Veripalvelun verkkosivuilla julkaistussa tekstissä hetkeä, jolloin sai kuulla syöpädiagnoosistaan. Hän kertoi viime kesänä sairastuneensa akuuttiin leukemiaan eli pahanlaatuiseen verisyöpään.

Madetoja oli hakeutunut verikokeisiin osana rutiinitarkastusta. Hänen yllätyksekseen tuloksista paljastui poikkeavuuksia. Madetoja ajatteli, että ehkä kyseessä olisi jotain pientä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Poikkeavuuksia selittävä tekijä löytyi lopulta luuydinnäytteen avulla.

Kun Madetojalle kerrottiin syöpädiagnoosista, yksi hänen ensimmäisistä ajatuksistaan oli, ettei tämä voi olla hänen elämänsä. Hänen muistikuvansa kyseisestä tilanteesta ovat hämärtyneet.

– Kun lääkäri sanoi sanan leukemia, niin kyllä se pudotti minut niin polvilleen, kuin vaan voi. Se oli sellainen hetki, joka halkaisi maailmani. On elämä ennen ja jälkeen diagnoosin, hän kertoo.

Lue myös: Milla Madetoja sairastui syöpään

Täysimittaiset sytostaattihoidot aloitettiin välittömästi. Koko monen viikon mittainen hoitojakso tehtiin suojaeristyshuoneessa, sillä sytostaattihoito nollaa immuuni- eli puolustusjärjestelmän ja näin ollen infektioriski on suuri.

– Minut laitettiin seinä seinää vastan ajatusteni kanssa. Ja jossain kohtaa tajusin, että minun on pakko käydä ne läpi, en pääse muuten eteenpäin.

Keväällä Madetojalle tehtiin kantasolusiirto. Kantasoluluovuttaja oli hänen siskonsa.

Nyt Madetojan vointi on niin hyvä kuin hänen tilanteessaan voi olla.

– Tämä on pitkä polku, mutta löydän koko ajan takaisin enemmän itseni luo, hän sanoo.