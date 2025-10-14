Salatut elämät -sarjassa Kari pelkää Sampon paljastavan totuuden.

Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä Salla on edelleen sairaalassa. Hän pyytää Karia käymään kotona ja tuomaan samalla hänen puhelimensa.

Kari lähtee ja törmää Sampoon, joka edelleen kiristää häntä eikä anna armoa. Kari tulee kotiin ja hämmästyy, kun kohtaa Lailan Tukun kanssa.

Laila paljastaa, että Gunnar lähti viemään Sallan puhelinta sairaalaan.

– Eikä! Kari tuskastuu ja lähtee juoksemaan.

