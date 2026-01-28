Salkkareissa Jiri järkyttyy ehdotuksesta.
Salatut elämät -sarjassa torstaina nähtävässä jaksossa Dahlia on pöyristynyt, että Sampo on vuokrannut hänen sviittinsä toiselle asiakkaalle. Samaan aikaan Jiri kehuu Lasselle ja Jutalle, kuinka mukavaa hänestä on asua kahdestaan Magnuksen kanssa.
Dahlia ei saa Alexia luopumaan sviitistä, eikä suostu majoittumaan tavalliseen huoneeseen. Hän kertoo kohtaamastaan vääryydestä itkua pidätellen Magnukselle.
Kun Jiri tulee kotiin viettääkseen laatuaikaa Magnuksen kanssa, hän hämmästyy, kun paikalla on myös Dahlia.
– Isä, sinua ei haittaa varmaan, jos isoäiti muuttaa tänne asumaan? Magnus sanoo.
Miten Jiri reagoi? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!