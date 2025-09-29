Salatut elämät -sarjassa Magnukselle järjestetään yllätystreffit.
Salatut elämät -sarjassa Magnus on ollut toivottomasti ihastunut Matiakseen. Maanantaina nähtävässä jaksossa Magnus päättää kertoa asiasta Dahlialle.
Dahlia purkaa Gunnarille huoltaan Magnuksen huonosta miesmausta, sillä kokee Matiaksen olevan "ala-arvoista seuraa".
Hän päättää Gunnarin toppuutteluista huolimatta hankkia Magnukselle "tasokkaamman vaihtoehdon".
Dahlia on tuonut Salatut elämät -sarjassa illalliselle Melvin Malbäckin.
Magnus häkeltyy, kun kohtaa isovanhempiensa lisäksi illalliselle osallistuvan ikäisensä nuorenmiehen, Melvin Malbäckin.
– Erittäin hauska tavata Magnus, Melvin esittelee itsensä.
