Salatut elämät -sarjassa oikeudenkäynti alkaa jännittyneissä tunnelmissa.
Salatut elämät -sarjassa torstaina nähtävässä jaksossa Aaro sekä Eva ja Kristian valmistautuvat jännittyneinä oikeudenkäyntiin.
Eva ja tämän tukijoukot uskovat voittoonsa.
– Mä tiedän ton Aaron edustajan. Ketola. Kova luu, mutta mä olen vielä kovempi, Noel kertoo.
– En ole ikinä valmistautunut käsittelyyn näin lyhyellä varoitusajalla, Ketola pohtii toisaalla.
