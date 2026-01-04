Salatut elämät -sarja palaa ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan kevät käynnistyy MTV3-kanavalla 5. tammikuuta Syyskauden viimeisessä jaksossa Kalle päätti olla rehellinen ja hän tunnusti Tatulle kaiken toilailuistaan.
Kauden ensimmäisissä jaksoissa Karin ja Gunnarin tosi-tv-sarjan koekuvaukset alkavat. Kaikki ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan.
Joanna puolestaan tarjoutuu Kristianin muuttoavuksi. Hän päätyy lohduttamaan Nadjaa kaipaavaa Kristiania. Pihlajakadulle palannut Alissa yllättää heidät vällyjen välistä.
Millaisissa tunnelmissa kevät-kausi alkaa? Katso ylhäällä olevalta videolta!