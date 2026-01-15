Kansainvälinen hiihtoliitto FIS kertoi torstaina, että Norjan mäkihyppyhuijauksessa mukana olleet taustahenkilöt ovat saaneet puolentoista vuoden toimitsijakiellot.

Trondheimin MM-hiihdoissa viime vuoden keväällä koettiin kohahduttava tapahtuma, kun Norjan mäkihyppymaajoukkue jäi kiinni hyppypukujen manipuloinnista. Urheilijat Marius Lindvik ja Johann Forfang saivat kolmen kuukauden kilpailukiellon ja nyt myös taustahenkilöille on jaettu rangaistukset.

Päävalmentaja Magnus Brevig, huoltaja Adrian Livelten ja assistentti Thomas Lobben saivat kaikki 18 kuukauden eli puolentoista vuoden toimitsijakiellot. He joutuvat sen lisäksi jokainen maksamaan 50 000 kruunun eli noin 4700 euron sakot.

Kolmikko on tunnustanut, että he manipuloivat ennen MM-kisoja Lindvikin ja Forfangin hyppypukuja tekemällä niistä jäykempiä.