Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta.
Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin.
Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille.
Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa.
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