Unicefin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille.
Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö Unicefin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille.
Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat Unicefin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet.
Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.