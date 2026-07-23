Kissoja on käytetty maastopalojen levittämiseen Etelä-Italiassa, eikä se ollut suinkaan ensimmäinen kerta.
Etelä-Italiassa on tällä viikolla riehunut maastopaloja, joita tutkitaan tuhopolttoina, kertoo CNN.
Viranomaiset ovat havainneet tutkinnassaan, että tuhopolttajat ovat käyttäneet tulipalon levittämiseen apunaan kissoja. Niiden häntiin oli sidottu syttyvällä aineella kasteltuja rättejä.
– Eläimet päästettiin pelloille, missä ne juoksentelivat ja levittivät paloa, kertoo Calabrian pelastusviranomainen Domenico Costarella tiistaina Facebookissa julkaistulla videolla.
Viranomaisten mukaan myös muut todisteet viittaavat tuhopolttoon.
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Yli 160 sammutustehtävää viimeisen vuorokauden aikana
Italialaisen yleisradioyhtiö Rain mukaan pelastajat työskentelevät yhä palojen hillitsemiseksi Pollinon kansallispuiston alueella Calabriassa.