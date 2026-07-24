Sadat autoilijat saivat liikennekameran välähtämään Helsingin Koskelantiellä.

30 kilometrin tuntinopeusrajoituksesta kertovat liikennemerkit eivät hidastaneet autoilijoita Helsingin Käpylässä sijaitsevalla Koskelantiellä, jossa on otettu käyttöön uusi liikenneturvallisuustolppa.

Ylikomisario, Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoo viestipalvelu X:ssä kameran välähtäneen yhden vuorokauden aikana 550 kertaa.

– Skarppauksen paikka, Pasterstein kirjoittaa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti viime vuonna alentaa Koskelantien nopeusrajoitusta 30 kilometriin tunnissa välillä Sofianlehdonkatu–Koskelantie 19 läheisen koulun sijainnin vuoksi.

Pastersteinin mukaan 30 kilometrin tuntinopeusrajoituksesta kertovat liikennemerkit asennettiin paikalle jo vuodenvaihteessa.

Alueen asukkailta on tullut Pastersteinin mukaan vuosien varrella paljon nopeusvalvontapyyntöjä, ja nyt aluetta valvookin vielä liikenneturvallisuustolppa.

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