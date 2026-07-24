Ruotsin kruununprinsessapari vierailee Vaasassa elokuussa.
Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi.
– Hovioikeuden historiallinen juhlavuosi on niin merkittävä tapahtuma, että päätimme lähestyä Ruotsin kuningashuonetta ja kutsua sen edustajan kunnioittamaan juhlaa läsnäolollaan. Olemme erittäin otettuja siitä, että kruununprinsessa ja prinssi Daniel vastasivat kutsuumme myöntävästi, hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen sanoo tiedotteessa.
Kuningas Kustaa III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775.
Vierailun kulku
Vierailun kerrotaan kestävän noin tunnin. Tiedotteessa kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoo heidän esittelevän vierailleen, miten kaupunki on kehittynyt neljän vuosisadan aikana.
Kruununprinsessa istuttaa Hovioikeudenpuistoon puun juhlavuoden sekä parin Vaasan-vierailun muistoksi. Puoli yhdeltätoista kuninkaalliset vieraat siirtyvät hovioikeudesta Hovioikeudenpuistikolle, jossa heillä on mahdollisuus tervehtiä yleisöä.
Hovioikeudenpuistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen. Vierailu päättyy kaupungin tarjoamaan lounaaseen Maaherrantalossa.