Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa on luvassa suuria tunteita, kun kolme maajussitarta ja maajussi etsivät sitä oikeaa rinnalleen. Uusi kausi alkaa MTV Katsomossa keskiviikkona 17. syyskuuta.

Avausjaksossa maajussien ja ehdokkaiden kohtaamisessa on jännitystä ilmassa ja pikatreffit alkavat tunteikkaissa merkeissä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelman henkilöiden esittelyt:

Maajussi-Miia on tuttu näky Maajussille morsian -ohjelmasta vuodelta 2020.

MIIA, 41, KUUSAMO

Kuusamon Ajakasta löytyy muutaman kauden takainen tuttu, 41-vuotias matkailuyrittäjä Miia. Tilallaan Miia järjestää vierailijoille majoitusta ja toimintaa luonnossa liikkuen. Vieraat viedään muun muassa vaeltamaan, saunomaan ja pilkkimään.

Tämä intohimoinen ja toimelias nainen lähtee rohkeasti hakemaan itselleen kumppania uudemman kerran. Miia kertoo edellisellä kerralla olleensa enemmän uutta kokemusta etsimässä, mutta nyt kumppanin löytymiseen on palavampi halu.

Miia toivoo kumppaniltaan, että tämä ymmärtää häntä sellaisena kuin hän on. Haussa on mies, joka osaa rauhoittaa Miian, mutta liian nössökään tuleva kumppani ei saa olla.

PIA, 25, KUOPIO

25-vuotias Pia pyörittää isänsä kanssa sadan lehmän ja kahden robotin maitotilaa Kuopiossa. Maatalousopinnot on saatu päätökseen ja Pia on lähtenyt innolla kehittämään tilan toimintaa. Tulevaisuudessa edessä on sukupolvenvaihdos ja Pia petaa elämäänsä sitä ajatellen.

Pia rakastaa jääkiekkoa ja seuraa aktiivisesti Kalpan pelejä niin jäähallissa kuin kotisohvalla. Hän tahtoo löytää kumppanin, joka on luotettava, toimelias ja kykenee nauramaan itselleen.

Unelmissa olisi sellainen kumppani, joka haluaisi hypätä Pian kanssa tilan toimiin, mutta sekään ei ole kynnyskysymys. Tulevaisuuden haaveissa on myös perheen perustaminen.

RITVA, 54, POSIO

Posiolla Riisitunturin kupeessa 54-vuotias Ritva pyörittää Korpihilla-nimistä tilaa. Ritva on elämäntyönään rakentanut vanhasta kansakoulusta käyntikohteen, missä hän pyörittää kahvilaa, vohvelipuotia, juhlatilaa ja lähitulevaisuudessa pienimuotoista majoitustoimintaa.

Tilan toiminnan pyörittämisen lisäksi Ritva valmistaa erilaisia tuotteita kuten siirappeja ja marmeladeja luonnon aineksia käyttäen. Hänellä on myös alkoholittomia juhlajuomia valmistava tehdas.

Ritva toivoo löytävänsä kumppanin, joka puhuu ja pussaa ja on kätevä käsistään. Kumppanilta hän toivoo myös ymmärrystä yrittäjän arkeen ja intohimoon kehittää yrityksen toimintaa.

TUOMAS, 34, SAVONLINNA

34-vuotias Tuomas pitää Savonlinnassa tilaa, jossa on maito- ja nuorkarjaa. Tuomas on isäntä jo neljännessä polvessa ja tilan pitäminen on hänelle kunnia-asia. Hän arvostaa aiempien sukupolvien työtä ja haluaa jatkaa toimintaa myös tuleville sukupolville.

Tilan töiden ohella Tuomas nauttii pitkistä metsälenkeistä, joilla saa mielestä pois arjen haasteet. Maalla viihtyvä Tuomas toivoo löytävänsä itselleen kumppanin, jonka kanssa jakaa arjen surut ja ilot.

Tuomas toivoo myös kumppanilta ymmärrystä tilan toimintaa kohtaan ja ehkä myös kiinnostusta sen kehittämisestä. Tuomas haaveilee myös perheen perustamisesta tulevaisuudessa.

