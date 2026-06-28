Yleisurheilun Timanttiliigan Pariisin osakilpailussa koettiin pelottava tilanne, kun seiväskisan voittanut Sveitsin Angelica Moser oli hakemassa ylitystä korkeudesta 490. Seiväs lähti Moserin käsistä ja hän mätkähti selälleen patjalle.

Tilanteessa olisi voinut käydä vieläkin huonommin, jos Moser olisi pudonnut suoraan monttuun. Hän kuitenkin mätkähti patjalle. Täysin ilman vaivoja ei Moser kuitenkaan selvinnyt, sillä hän joutui hoitotoimenpiteisiin. Muut kilpakumppanit avustivat, kun hänen jalkaansa laitettiin jääpussi ja siihen suihkutettiin kylmäsuihketta.

Moser voitti kilpailun tuloksella 477 ennen Uuden-Seelannin Eliza McCartneyta ja Australian Nina Kennedyä. Heidän tuloksensa oli 470. Wilma Heltelä oli kisassa jaetulla viimeisellä sijalla tuloksella 445.

Katso tilanne pääkuvan videolta.