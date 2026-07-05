Pituushypyn hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari Tara Davis-Woodhall, 27, kertoi rohkeasti äärimmäisen raskaasta viikostaan voitettuaan Timanttiliigan Eugenen osakilpailun lauantaina.

Yhdysvaltalainen Davis-Woodhall otti kilpailun nimiinsä tuloksella 713, vain sentin erolla Italian Larissa Iapichinoon.

Davis-Woodhall tunnusti voiton jälkeen, että jo kisapaikalle pääsy oli työn ja tuskan takana.

– Jouduimme painimaan henkisten ongelmien kanssa. Kärsin masennuksesta ja ahdistuksesta. Tämä viikko oli erittäin haastava, arvokisavoittaja totesi.

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Tara Davis-Woodhall ponkaisi voittoon Eugenessa, sanojensa mukaan erittäin vaikea viikon päätteeksi.2026 Getty Images

Davis-Woodhall on aiemminkin puhunut vaikeuksistaan ja siitä, kuinka hän on harkinnut jopa huippu-urheilun jättämistä.

– En vain jostain syystä nähnyt itseäni kilpailemassa täällä. Joten se, että tulin paikalle ja annoin itselleni mahdollisuuden, on iso asia. Voitto kertoo siitä, että minun pitää antaa itselleni mahdollisuus (kilpailla) joka kerta, Davis-Woodhall summasi.