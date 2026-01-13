Lumilautailun kaksinkertainen maailmanmestari Ueli Kestenholz, 50, on kuollut lumivyöryonnettomuudessa.
Sveitsiläinen Ueli Kestenholz jäi lumivyöryn alle sunnuntaina. Lumi oli lähtenyt vyörymään noin 2 400 metrin korkeudessa, kun Kestenholz oli laskemassa Lötschentalin laaksossa ystävänsä kanssa.
Kestenholzin suksilla laskenut ystävä selvisi säikähdyksellä. Hän auttoi lumilautaillutta entistä huippu-urheilijaa, joka kuljetettiin sittemmin helikopterilla sairaalaan. Kestenholz kuoli.
Suru-uutisesta ovat kertoneet muun muassa Berner Zeitung ja Sveitsin hiihtoliitto.
Kestenholz saavutti olympiapronssia lumilautailun suurpujottelussa Naganossa 1998. Sveitsiläinen juhli maailmanmestaruuksia vuosina 2000 ja 2001 ja hän saavutti myös kaksi X Gamesin voittoa.
Kestenholz nautti monista vauhtilajeista kilpauransa jälkeen. Hän sai kaksi lasta.
Ueli Kestenholz arkistokuvassa./All Over Press