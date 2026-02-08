Rajusti olympialaisten syöksylaskukisassa kaatunut alppihiihtotähti Lindsey Vonn on leikattu pohjoisitalialaisessa sairaalassa.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että alppihiihtotähti Lindsey Vonnia on hoidettu teho-osastolla Ca’ Foncellon sairaalassa Trevison kaupungissa. Vonnin vasen jalka on operoitu murtuman takia.

Reutersin mukaan Vonnia on pidetty tarkkailussa teho-osastolla, jossa hänelle on voitu taata myös enemmän yksityisyyttä. Hengenvaaraa hänellä ei kuitenkaan ole.

Ennen olympialaisia vasemman polvensa eturistisiteisiin repeämän saanut Vonn ehti laskea Cortina d'Ampezzon kisarinteessä vain 13 sekuntia, kunnes kaatui pahannäköisesti neljännen portin jälkeen. Tuskissaan ollut Vonn saatiin vartin odottelun jälkeen nostettua paareilla helikopterin kyytiin.

41-vuotias Vonn toimitettiin aluksi Cortinan Codivilla Putti -sairaalaan tutkimuksia varten. Sieltä hänet lennätettiin eteenpäin Trevisoon.

– Iltapäivällä hän kävi läpi ortopedisen leikkauksen, jolla hänen murtunut vasen jalkansa saatiin vakautettua, Ca’Foncellon sairaala tiedotti.

Syöksylaskussa olympiakultaa voittanut Vonnin joukkuekaveri Breezy Johnson odotteli maalialueella pelastusoperaatiota kyyneliään pidätellen.