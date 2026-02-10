Lindsey Vonnin isä linjasi tyttärensä uransa päättyneen Bormion syöksykilpailun kaatumiseen ja sääriluun murtumaan.

Lindsey Vonnin dramaattinen kaatuminen Cortina d’Ampezzon syöksylaskukilpailussa sunnuntaina on hallinnut mediatilaa viikonlopusta lähtien. 41-vuotiasta alppihiihtäjätähteä hoidetaan parhaillaan sairaalassa Trevisossa.

Vonnin murtunutta säärtä on operoitu Reutersin mukaan jo kahdesti.

Vonn osallistui olympialaisiin riskillä, sillä hänen vasemman polvensa ristiside oli revennyt jo aiemmin tällä kaudella sattuneessa haaverissa.

Myös Vonnin isä Alan Kildow on kommentoinut tyttärensä tilannetta ja vahvistanut näkemystä siitä, että supertähden laskut huipulla on nyt lopullisesti laskettu.

– Hän on 41-vuotias, ja tämä on hänen uransa loppu, Kildow totesi AP:lle.

– Lindsey Vonn ei laske enää kilpaa niin kauan kuin minulla on siihen jotain sanottavaa.

Kildow kehui Vonnia äärimmäisen henkisesti kovatekoiseksi henkilöksi. Hän tunnusti järkyttyneensä nähdessään tyttärensä kaatumisen.

– Ensin tuli shokki ja kauhu kaiken sen näkemisestä. Se voi olla dramaattista ja traumaattista.

– Silloin voi mennä henkiseen ja psykologiseen shokkitilaan. On vaikea hyväksyä, mitä juuri tapahtui. Mutta hän on hyvissä käsissä, isä lohduttautui.

Vonn itse kommentoi tapahtunutta tuoreeltaan sairaalasta Instagram-tilillään.

– Eturistisiteelläni ja aiemmilla vammoillani ei ollut mitään tekemistä kaatumiseni kanssa.

– Se, että minulla oli mahdollisuus voittaa, oli voitto itsessään. Tiesin myös, että kilpaileminen oli riski. Se (syöksylasku) oli aina ollut ja tulee aina olemaan uskomattoman vaarallinen laji, Vonn sanoi.

Vonn päätti uransa ensimmäisen kerran jo keväällä 2019 alppihiihdon MM-kisoihin. Hän teki paluun huipulle viime talvena. Vonn johtaa tälläkin hetkellä syöksyn maailmancupia.