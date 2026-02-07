Suomen Elian Lehto jäi kauas tavoittelemastaan sijoituksesta Milano-Cortinan olympialaisten miesten syöksylaskussa.
Lehto jäi Stelvion rinteessä kärjestä 2,22 sekuntia, mikä pudotti hänet lopputuloksissa sijalle 20.
Lehto tavoitteli olympialaisista kovempiakin sijoituksia, mutta onnistui silti tekemään suomalaista olympiahistoriaa. Aiemmin Suomen kaikkien aikonen paras sijoitus olympialaisten syöksylaskussa oli Raimo Mannisen vuonna 1964 Innsbruckissa laskema 22. sija.
22-vuotias Lehto sijoittui joulukuussa Val Gardenan maailmancupin kilpailuissa kahdesti kymmenenneksi.
Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisen kultamitalin nappasi Sveitsin Franjo von Allmen. Hopeaa ja pronssia ottivat isäntämaa Italian Giovanni Franzoni ja Dominik Paris.