New York Times kävi Rovaniemellä tutustumassa turismin ongelmiin – Joulupukki kuittasi kritiikin kateellisuudeksi

Tunnettu yhdysvaltalaislehti New York Times on vieraillut Rovaniemellä tutustumassa kaupunkia vaivaaviin turismin lieveilmiöihin.

Lehti kirjoittaa, että "Joulupukin kotikaupungin" asukkaille lokakuusta maaliskuuhun kestävä matkailukausi on ollut kaikkea muuta kuin iloinen.

New York Times kertoo artikkelissaan, kuinka Rovaniemestä on vuosikymmenten aikana muodostunut kasvava turistikohde ja kuinka matkailijoiden määrä on etenkin viime vuosina lisääntynyt. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo lehdelle, että viime vuonna Rovaniemellä oli 1,5 miljoonaa yöpymistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.

0:19 VIDEO: Rovaniemeläiset marssivat Airbnb-lakiehdotusta vastaan.

Artikkelissa kerrotaan myös matkailijoiden majoitukseen, erityisesti lyhytvuokrauksen kasvuun liittyvistä ongelmista, joista on myös Suomessa uutisoitu paljon. Lehden paikalliset haastateltavat kertovat esimerkiksi meluhaitoista, kohonneista vuokrista ja prostituutiosta.

Lehti huomioi, että turismi tuo toisaalta mukanaan myös mittavat rahavirrat ja merkittävästi työpaikkoja.

Joulupukin kaupunkitoimistossa lehti on päässyt myös kysymään Joulupukilta, mitä tämä tuumaa matkailun kasvua koskevasta kritiikistä.

– Ihmiset, jotka hyötyvät, ovat tyytyväisiä. Ne jotka eivät, ovat kateellisia, sanoo Joulupukki New York Timesille.

