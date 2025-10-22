



Suomeen odotetaan ulkomaisen turismin ennätystalvea – globaali trendi jyllää eteenkin Lapissa 3:50 Katso myös: Tästä on kyse rovaniemeläisiä kuumentavassa turistitilanteessa. Julkaistu 8 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Matkailuala odottaa Suomeen ulkomailta saapuvan turismin ennätystalvea. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä voi nousta tulevana talvena 1,3 miljoonaan ja heidän rahankäyttönsä 1,3 miljardiin euroon. Talviturismin hyvät näkymät käyvät ilmi Business Finlandin ajankohtaiskatsauksesta. Suomeen saapuvat talvituristit viihtyvät erityisesti Lapissa ja Helsingissä. Lapin ja Kuusamon osuus ulkomaanvieraista on liki kaksi kolmasosaa, kun taas pääkaupunkiseudun osuus on runsas neljäsosa. Muiden alueiden osuus jää varsin pieneksi, runsaaseen kymmenekseen. Suomi menestyy matkailualan mukaan erinomaisesti talviturismin pohjoismaisessa kilpailussa. Osasyy tähän on se, että talvimatkailun profiili poikkeaa muista Pohjoismaista Aasia-painotuksella. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on selvä ykkönen Ranskasta, Britanniasta, Kiinasta ja Sveitsistä saapuvassa talven turismissa. Viisi suurinta lähtömarkkinaa tuovat lähes puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Nämä maat ovat Britannia, Ranska, Saksa, Hollanti ja Yhdysvallat. Suomeen ennakoidaan saapuvan joulu–helmikuussa yhteensä liki 500 000 kansainvälistä matkailijaa. Määrässä on liki kymmeneksen kasvu edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.





Muina vuodenaikoina Suomen osuus ulkomailta Pohjoismaihin saapuvassa turismissa on ratkaisevasti pienempi kuin talvella.

Elä kuin paikallinen

Lyhytaikainen vuokramarkkina on ollut Suomessa voimakkaassa kasvussa talviaikaan.

Airbnb:n ja muun lyhytvuokrauksen nousu on havaittu etenkin Lapissa ja ennen muuta Rovaniemellä, missä ilmiö on herättänyt jo kiistojakin.

Ulkomaalaisten Suomen-matkoilla lyhytaikaisen vuokramajoituksen osuus kipusi viime talvena 39 prosenttiin edellistalven 30 prosentista.

– Lyhytvuokraus näyttäisi kasvavan etenkin Lapissa vielä tänäkin vuonna. Se paikkaa kysyntäpiikkejä. On tietysti haaste, jos lyhytvuokraus tuo alueelle matkailun lieveilmiöitä, arvioi Business Finlandin yksikön Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen.

Hänen mukaansa tilannetta parantaa se, jos ja kun esimerkiksi Rovaniemen alueelle on tulossa uusia huoneita muuhun kuin lyhytvuokraukseen.

– Siellä on meneillään hyvin paljon investointeja.

Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari täydentää, että Suomessa lyhytvuokrauksen ylikuumeneminen on noussut keskustelun aiheeksi vain Rovaniemellä.

– Ja sielläkin vuotuinen sesonki on lyhyt, muutaman kuukauden. Ei lyhytvuokrauksen tilannetta täällä voi verrata esimerkiksi Barcelonaan.

Hietasaaren mukaan Airbnb:n suosio ei ole kokonaan kiinni siitä, että hotellikapasiteetti on riittämätön.

– Live like local (elä kuin paikallinen) on globaali trendi. Turistit haluavat yöpyä muualla kuin hotellissa, asukkaiden keskellä, ja päästä lähemmäs paikallista elämäntapaa.

Kohteeksi koko Suomi koko vuoden

Visit Finlandin tavoitteena on houkutella maahan ulkomaalaisia matkailijoita myös talvikauden ulkopuolella, ja saada heidät löytämään myös muu Suomi kuin Lappi, Kuusamo ja pääkaupunkiseutu.

Varsinkin Itä-Suomi kaipaa matkailijoita, kun venäläisturistien tulo on tyrehtynyt.

– Saimme viime vuonna hallitukselta lisärahoitusta itäisen Suomen kasvuohjelmaa varten. Suomen asuttuna pitäminen matkailun ansiosta on tärkeä pointti, esimerkiksi palvelujen säilyttämiseksi, Hietasaari kertoo.

Hänen mukaansa nyt pyritään nostamaan suomalaisen kulttuurin näkyvyyttä, kuten Kalevalaa sekä toisaalta ruoka- ja saunateemaa.

