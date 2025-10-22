Matkailuala odottaa Suomeen ulkomailta saapuvan turismin ennätystalvea.
Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä voi nousta tulevana talvena 1,3 miljoonaan ja heidän rahankäyttönsä 1,3 miljardiin euroon. Talviturismin hyvät näkymät käyvät ilmi Business Finlandin ajankohtaiskatsauksesta.
Suomeen saapuvat talvituristit viihtyvät erityisesti Lapissa ja Helsingissä.
Lapin ja Kuusamon osuus ulkomaanvieraista on liki kaksi kolmasosaa, kun taas pääkaupunkiseudun osuus on runsas neljäsosa. Muiden alueiden osuus jää varsin pieneksi, runsaaseen kymmenekseen.
Suomi menestyy matkailualan mukaan erinomaisesti talviturismin pohjoismaisessa kilpailussa. Osasyy tähän on se, että talvimatkailun profiili poikkeaa muista Pohjoismaista Aasia-painotuksella.
Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on selvä ykkönen Ranskasta, Britanniasta, Kiinasta ja Sveitsistä saapuvassa talven turismissa.
Viisi suurinta lähtömarkkinaa tuovat lähes puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Nämä maat ovat Britannia, Ranska, Saksa, Hollanti ja Yhdysvallat.
Suomeen ennakoidaan saapuvan joulu–helmikuussa yhteensä liki 500 000 kansainvälistä matkailijaa. Määrässä on liki kymmeneksen kasvu edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.