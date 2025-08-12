"Supermajoittaja" väitti vieraan tuhonneen Airbnb-asuntoa – todisteista paljastui jotain hälyttävää

Airbnb-isäntä yritti huijata vierastaan.

Majoituspalvelu Airbnb on esittänyt anteeksipyyntönsä sen jälkeen, kun eräs Airbnb-majoittaja väitti vieraansa aiheuttaneen tuhansien dollarien vahingot majoituspaikassa. Todellisuudessa majoittaja oli luultavasti käyttänyt tekoälyä huijauksessaan.

The Guardianin mukaan tapaus sattui aiemmin tänä vuonna, kun Lontoossa asuva nainen varasi Yhdysvaltojen Manhattanilta yksiön 2,5 kuukaudeksi opiskelujensa ajaksi.

Airbnb-isäntä väitti vieraansa tehneen asunnossa vahinkoa

Asunnossa majoittunut nainen päätti lopettaa vierailyn lyhyeen, sillä hän tunsi olonsa turvattomaksi alueella. Loppujen lopuksi hän majoittui asunnossa vain seitsemän viikkoa.

Pian naisen lähdön jälkeen asunnon isäntä vätti naisen aiheuttaneen 16 000 dollarin eli vajaa 14 000 euron vahingot asunnossa.

Todisteeksi mies toimitti kuvia haljenneesta kahvipöydästä sekä väitti vieraan tahrineen patjan virtsalla sekä vahingoittaneen robotti-imuria, sohvaa, mikroaaltouunia, televisiota sekä ilmastointilaitetta.

Nainen kiisti aiheuttaneensa minkään sortin vahinkoa asunnolle ja kertoi, että hänellä oli ollut vain kaksi vierasta asunnossa. Hän huomasi majoittajan kuvissa esiintyvän sohvapöydän vaurioissa eri kuvissa eroja, jotka saivat hänet uskomaan kuvat tekaistuiksi, luultavasti tekoälyn avulla.

Nainen uskoi "supermajoittajaksi" Airbnb:n sivuilla tituuleratun miehen kostaneen hänelle vierailun lopettamisen lyhyeen. Supermajoittajan tittelin saa muun muassa saamalla vierailta hyviä arvosteluja.

Nainen hoksasi kuvissa eroavaisuuksia

Airbnb uskoi aluksi supermajoittajaansa ja "kuvien huolellisen tarkastelun jälkeen" pyysi naista maksamaan 7 000 dollaria eli noin reilut 6 000 euroa majoittajalle.

Nainen kertoo The Guardianille ilmoittaneensa Airbnb:lle, että hänellä on todistaja, joka olisi voinut vahvistaa kunnon, johon asunto jäi.

Lisäksi nainen kertoo osoittaneensa selviä eroja majoittajan toimittamissa kuvissa kahvipöydästä.

– Nämä epäjohdonmukaisuudet eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia aidoissa, muokkaamattomissa valokuvissa samasta esineestä.

Nainen oli pöyristynyt Airbnb:n löyhästä suhtautumisesta asiaan.

– Tämän olisi pitänyt välittömästi soittaa hälytyskelloja ja kyseenalaistaa isännän väitteet, jos todisteita olisi tarkasteltu edes alkeellisella tasolla. Mutta Airbnb ei ainoastaan jättänyt tunnistamatta tätä ilmeistä manipulointia, vaan jätti täysin huomiotta selitykseni ja selkeät todisteet siitä, että materiaali oli tekaistu.

Kiistelty kahvipöytä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Airbnb päättikin pahoitella

Viisi päivää sen jälkeen, kun The Guardian oli kysynyt tapauksesta Airbnb:ltä, naiselle kerrottiin, että hänen valituksensa oli mennyt läpi ja hänelle olisi hyvitetty 670 dollaria eli reilut 570 euroa.

Nainen ei tarttunut tarjoukseen ja julisti, ettei käyttäisi Airbnb:n palveluita enää ikinä, jolloin hänelle tarjottiin 1 140 dollaria (noin 980 euroa). Summa oli kuitenkin vain viidennes siitä, mitä nainen oli majoituksestaan maksanut.

Nainen kieltäytyi tästäkin tarjouksesta ja sai lopulta täyden hyvityksen maksamastaan hinnasta eli 5 700 dollaria (4 900 euroa). Lisäksi majoittajan naisesta kirjoittama negatiivinen arvio poistettiin Airbnb:n sivuilta.

Airbnb esitti anteeksipyyntönsä naiselle, ja lupasi selvittää, miten tapaus käsitetliin. Majoittaja sai varoituksen. Mikäli vastaavanlaisia rikkomuksia ilmenisi uudemman kerran, mies ei saisi enää toimia majoittajana.

– Ottaen huomioon, kuinka helposti tällaisia kuvia voidaan nyt luoda tekoälyn avulla, ja Airbnb ilmeisesti hyväksyy ne tutkimuksista huolimatta, isännän ei pitäisi päästä niin helposti pälkähästä todisteiden väärentämisestä tällä tavalla, nainen puolestaan sanoo.

Hän sanoo pelkäävänsä, että tulevat asiakkaat saattavat joutua vastaavien huijausten uhreiksi, koska tekoälyä voidaan käyttää valokuvien manipulointiin.

Kaikilla ei ole keinoja taistella naisen tavoin vastaan, joilloin he saattavat antaa periksi ja maksaa pelätessään tilanteen kärjistymistä.

Tapaus onkin varoittava esimerkki siitä, kuinka helposti kuvia voi nykypäivänä väärentää muun muassa tekoälytyökalujen myötä.

Katso myös: Yöpyisitkö tässä Airbnb:ssä yhdellä dollarilla yöltä?

0:32 Yhdysvaltalaisturisti löysi dollarin yöltä maksavan majapaikan Bangkokista Thaimaasta. Tältä siellä näyttää.

Lähde: The Guardian