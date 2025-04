Hallitus yrittää suitsia taloyhtiöitä piinaavaa ilmiötä: Tällaisia reaktioita lakiesitys herättää

Esimerkiksi Kiinteistöliitto pitää ehdotettua 90 päivän aikarajaa hyvänä.

Asuntojen lyhytvuokraus jakaa mielipiteitä jyrkästikin, ilmenee ympäristöministeriölle lausuntopalvelussa tulleista kannanotoista. Hallituksen lakiluonnos ehdottaa uusia säännöksiä asumiseen ja majoittumiseen nopeasti yleistyneen lyhytvuokrauksen vuoksi.

Lakiluonnoksen mukaan omaa asuntoa, jossa omistaja on kirjoilla, saisi myös vastedes vuokrata rajoituksetta. Jos asunto on kuitenkin niin sanottu kakkosasunto tai sijoitusasunto, mahdollisuus vuokrata se lyhytaikaisesti rajoitettaisiin 90 vuorokauteen vuodessa, joka voitaisiin kunnan luvalla nostaa 180 vuorokauteen.

Esimerkiksi Kiinteistöliitto pitää ehdotettua 90 päivän aikarajaa kannatettavana. Samoin Omakotiliitto arvioi, että vuokraamiseen on tärkeää saada selkeät säännöt ja rajat, esimerkiksi rajoite vuokrauspäivien määrään.

– Häiriötekijöihin on voitava puuttua nopeasti ja tehokkaasti sekä omakotitalo- että vapaa-ajan asumisen alueilla. Suomalaisten asumisturvallisuus ja -rauha tulee turvata kaikissa tilanteissa, liitto toteaa.

Omakotiliitto pitää myös tärkeänä, että lainsäädännöllä selkeytetään määritelmää siitä, mikä on asumista.

Rovaniemellä kuohunut

Keskuskauppakamari katsoo, että ammattimaistuneelle lyhytvuokraukselle asuinalueilla tulee asettaa rajoitteita.

– Nykyisellään oman asunnon tai mökin vuokraus on alv-vapaata. Majoitustoiminta sitä vastoin on alv:n alaista. Tämä on johtanut siihen, että monet tahot majoittavat ihmisiä ammattimaisesti esimerkiksi useissa kymmenissä omistamissaan asunnoissa, mutta eivät maksa arvonlisäveroa, Keskuskauppakamari alleviivaa.

Lyhytvuokrauksen rajoittaminen on muodostunut kansainväliseksi puheenaiheeksi. Suomessa tilanne on kärjistynyt ehkä eniten Rovaniemellä, missä vuokrauksen on valitettu aiheuttavan häiriötä taloyhtiöissä. Samoin lyhytvuokraajien ja hotellien välit ovat kaupungissa kiristyneet.

Rovaniemen tilannetta kommentoi lausunnossaan Staffed Oy. Yhtiö näkee tärkeäksi, että asiassa saataisiin voimaan laki, "jotta ajojahti alan toimijoita kohtaan loppuisi".

Lue myös: Turistien luvaton majoittaminen repii Rovaniemeä

Oikeusministeriö penseänä

Oikeusministeriö toistaa aiemman lausuntonsa arvion, jonka mukaan lakiluonnoksen määritelmät asumisesta ja majoittamisesta ovat ristiriitaisia.

– Ehdotetut asumisen ja majoittamisen määritelmät ovat myös päällekkäisiä. Lyhytvuokrauksen sääntelyyn liittyy vaikeita periaatteellisia ja käytännöllisiä ongelmia, joiden kunnollinen arviointi edellyttäisi huomattavasti ehdotusta laajempaa valmistelua, oikeusministeriö tähdentää.

Suomen Yrittäjät tuo esiin, että osa matkailu- ja tapahtuma-alan yrityksistä pitää lakiehdotusta pulmallisena.

– Kaikilla paikkakunnilla ei ole tapahtumien ja tilaisuuksien laajuuteen nähden riittävästi hotellikapasiteettia, minkä vuoksi (nämä yritykset) eivät kannata lyhytvuokrauksen rajaamista esitetyllä tavalla lailla.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että mahdollisiin häiriötilanteisiin voitaisiin puuttua tehokkaasti mutta siten, ettei sääntely kohdistu sinne, missä ongelmia ei esiinny.

Maaseutupolitiikan MaalleKo-verkosto kannattaa asuntovuokrauksen ja majoittamisen lainsäädännön selkeyttämistä vastaamaan nykypäivän tarpeita.