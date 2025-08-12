Jo vuosikymmeniä käytössä ollut lääke voisi suojata aivoja Alzheimerilta

Litium vaikutti peruvan hiirten aivoissa tapahtuneita muistisairauden muutoksia.

Vuosikymmeniä käytössä ollut lääke voisi auttaa suojaamaan aivoja Alzheimerilta, kertoo CNN.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan litium, erityisesti litiumorotaatti, toi lupaavia tuloksia hiirikokeissa.

Litium on vanhin nykyisin käytössä oleva psyykenlääke. Sitä on käytetty 1940-luvulta, ja se on tunnettu aiemminkin. Litiumia käytetään esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitamisessa. Litium on alkuaine, jota esiintyy myös esimerkiksi vihreissä vihanneksissa, pähkinöissä ja vesijohtovedessä.

Hiiret kykenivät jälleen kulkemaan sokkeloissa

Harvardin ja Rushin yliopistojen selvityksessä havaittiin, että litiumin poistaminen hiirten ruokavaliosta sai aikaan tulehdusreaktiota niiden aivoissa. Kun hiirten ruokavaliota muokattiin niin, että niiden normaalit litium-tasot putosivat 50 prosenttia, aivojen muutokset muistuttivat Alzheimer-muutoksia.

Osa hiiristä oli jalostettu niin, että niiden aivot tuottavat samantyylisiä muutoksia kuin ihmisaivot Alzheimerin taudissa. Tällaisilla hiirillä normaalien litium-tasojen ylläpitäminen ikääntymisen aikana suojasi aivoja Alzheimer-muutoksilta.

Tutkimukseen esipuheen kirjoittanut neurotieteilijä Ashley Bush totesi, että normaali ikääntyminen saattaa vaikuttaa aivojen kykyyn säädellä litium-tasoja. Hän ei ollut mukana tutkimuksessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että Alzheimer-potilaiden aivoista usein löytyvät beeta-amyloidiplakit sitovat litiumia. Sitominen vaikuttaa sekä kehossa olemassa olevaan että lääkkeenä otettuun litiumiin. Se vähentää muille soluille, kuten aivojen "jätehuollosta" vastaaville mikrogliasoluille, tarjolla olevaa litiumia.

Mikrogliasolut puhdistavat ja huoltavat aivoja. Kokeessa litiumpuutos vähensi mikrogliasolujen kykyä hajottaa ja poistaa beeta-amyloidiplakkeja.

Kun hiirille annettiin litiumorotaattia, Alzheimer-tyyliset muutokset aivoissa vähenivät. Hiiret kykenivät jälleen kulkemaan sokkeloissa tai tunnistamaan uusia esineitä. Lumelääke ei tuottanut vastaavaa tulosta.

"Kenenkään ei pitäisi ottaa mitään vain hiiritutkimuksen perusteella"

Tutkimus voisi johtaa uuden hoidon tai Alzheimer-testin kehittämiseen. Aiheesta tarvitaan runsaasti lisätutkimuksia ennen kuin uusia hoitoja päästään kehittämään ja testaamaan. Tutkimusta johtaneen Bruce Yanknerin mukaan litiumia ei esimerkiksi kannata kokeilla ottaa itse.

– Hiiri ei ole ihminen. Kenenkään ei pitäisi ottaa mitään [lääkettä] vain hiiritutkimuksen perusteella, hän korostaa.

– Litium-hoitodatamme on hiiristä, ja se täytyy toisintaa ihmisillä. Täytyy löytää ihmiselle oikea annostus.

Aiemmin ensimmäinen Alzheimerin etenemistä hidastava lääke sai luvan Euroopassa.

