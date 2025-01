Millä tolalla on koirasi ruokavalio? Näin valmistat terveellisiä namuja helposti

Huomenta Suomen aamussa valmistetaan usein erilaisia ruokia ihmisille. Tällä kertaa vuorossa olivat kuitenkin koirat ja koirille tarkoitetut herkut.

Moni ihminen haluaa vuoden vaihteessa muuttaa elämäntapojaan parempaan suuntaan. Terveellisiin elämäntapoihin kuuluu esimerkiksi monipuolinen ja puhdas ravinto. Myös koirien ravintoa voi ajatella hiukan terveellisemmästä vinkkelistä kuin ainaisia kuivanappuloita valmissäkeistä.

Esimerkiksi raakaruokinta voi olla terveellinen ruokintatapa kaikenikäisille ja -rotuisille koirille, eikä sen tarvitse olla omistajalle monimutkaista tai aikaavievää.

– Se on ihan yhtä helppoa kuin kuivamuonalla ruokkiminen, koiran ravintoterapeutti Malin Ekblom vakuuttaa Huomenta Suomen viikonlopussa.

Kaikki alkoi, kun hänen oma koiransa alkoi voida huonosti.

– Sillä oli allergiaa, ihottumaa ja haiman vajaatoimintaa. Tuntui, ettei mikään auta, Ekblom kertoo.

Sattuman kautta hän törmäsi artikkeliin, jossa käsiteltiin koirien perinteistä valmisravintoa ja tajusi, ettei se välttämättä ole parasta mahdollista ruokaa hänen koiralleen.

Herkuissa piilee vaara

Ekblom alkoi itse valmistaa koirille ruoan lisäksi myös herkkuja.

– Varsinkin herkut sisältävät paljon lisäaineita, täyteaineita ja turhia ainesosia, hän kertoo.

Moni koiranomistaja ei aina edes tajua, millainen määrä koiran nameja voi mennä esimerkiksi silloin, kun koiranpentua opettaa tavoille. Koulutuksen lomassa herkkupalkkaa voi nopeasti kertyä aikamoinen määrä.

– Aika iso osa päivän ruokavaliosta voi mennä ihan herkkujen kautta, Ekblom varoittaa.

Aivan kuten ihmistenkin erilaisissa herkuissa, on myös koirien herkuissa paljon vaihtelua. Tarkkana on syytä olla lemmikkienruokaosastoilla, joissa on koirillekin myynnissä namuja, jotka sisältävät runsaasti sokeria ja vehnää.

– En antaisi laisinkaan. Mitä harvemmin, sen parempi, Ekblom arvioi runsaasti hiilihydraatteja sisältäviä nameja.

Jos namit on itse valmistanut esimerkiksi kalkkunanjauhelihasta, kananmunasta ja perunajauhoista, voi niitä huoletta antaa koulutuksen lomassa enemmänkin.

Miten Ekblomin studiossa valmistetut koirien broileripannukakkuherkut ja muut lihaisat namit maistuivat studiovieraille? Katso yllä olevalta videolta!