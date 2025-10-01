Maailman vanhimmaksi eläneen naisen terveys kiehtoo tutkijoita.

Maria Branyas Morera kuoli vuonna 2024 kypsässä 117 vuoden ja 168 päivän iässä. Hän oli tiedetysti maailman vanhin ihminen.

Ennen kuolemaansa hän pyysi lääkäreitä tutkimaan häntä. Lääkäri Manel Estellerin ja hänen kollegoidensa kolme vuotta kestänyt tutkimus Branyas Moreran terveydestä ja geeniperimästä esiteltiin hiljattain Cell Reports Medicine -julkaisussa.

Kaiken kaikkiaan päätelmä oli, että Branyas Moreran pitkäikäisyyteen vaikutti pari seikkaa: geeniloton voittaminen ja terveelliset elämäntavat.

– Johtopäätös on, että äärimmäisen pitkäikäisyyden merkit ovat sekoitus sitä, mitä olemme perineet vanhemmiltamme, ja sitä, mitä teemme elämässämme, Esteller kuvailee tutkimustuloksia CBS Newsille.

Branyas Morera syntyi vuonna 1907 San Fraciscossa. Hän muutti perheineen Espanjaan ensimmäisen maailmansodan aikana ja selviytyi sekä vuosien 1918–19 espanjantaudista että Espanjan sisällissodasta vuosina 1936–39. Branyas Morera sairastui koronaan 113-vuotiaana, mutta selvisi siitäkin.

Pitkän elämän eläneellä Branyas Moreralla ei ollut vakavia tauteja: ei syöpää, ei sydän- ja verisuonitauteja tai dementiaa.

Jogurtin vaikutus terveyteen

Estellerin mukaan Branyas Moreralla oli ennen kaikkea erittäin hyvät geenit, jotka suojasivat monilta sairauksilta.

Lisäksi Branyas Moreralla oli terveelliset elämäntavat. Hän liikkui, ei tupakoinut eikä juonut alkoholia, ja hänen ruokavalionsa sisälsi runsaasti kalaa, oliiviöljyä ja jogurttia – hän söi Estellerin mukaan kolme annosta probioottista jogurttia päivässä.

Jogurtti kuului osana aamiaista, lounasta ja päivällistä kolmesti päivässä liki 10 vuoden ajan. Branyas Moreran lempimerkki oli katalonialainen paikallismerkki La Fageda.

Jogurtti oli maustamatonta luonnonjogurttia ilman lisättyä sokeria. Estellerin mukaan se on omiaan täydentämään suolistoa hyvillä bakteereilla sekä torjumaan tulehduksia.

Krooninen tulehdus on yksi ikääntymisen ja sairauksien merkittävimmistä syistä, Esteller huomauttaa.

Jogurtin nauttimisella todennäköisiä hyötyjä

Tutkijoiden mukaan Branyas Moreran biologinen ikä oli 23 vuotta hänen todellista ikäänsä nuorempi.

Tutkijoiden hypoteesi oli, että välimerellisen ruokavalion ohella jogurttirutiinin ansiosta Branyas Moreran mikrobiomi oli kuin paljon nuoremman henkilön.

Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, ettei voida täysin olla varmoja siitä, johtuiko suolistolle hyödyllisten bifidobakteerien hallitsevuus naisen suolistossa kokonaan jogurttipitoisesta ruokavaliosta, sillä havainnon varmistaminen olisi vaatinut pidempää tutkimusta.

– Uskomme kuitenkin, että on todennäköistä, että jogurtin nauttimisen hyödyllinen vaikutus suoliston ekosysteemin muuttumisen kautta on voinut vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja korkeaan ikäänsä, tutkijat kirjoittavat.

Esteller painottaa The Telegraphille yksilöllisyyttä: paljon oli kiinni Branyas Moreran geeneistä, eivätkä kaikki samoja bakteereja syövät pysty pitämään niitä toiminnassa suolistossa samalla tavalla.

Jogurtin lisäksi naisen ruokavalioon kuului olennaisena osana runsas määrä kuitua. Esimerkiksi joka-aamuinen smoothie sisälsi kahdeksaa eri viljaa, kertoi yksi tutkijoista, Eloy Santos, The Telegraphille.

Nainen ei syönyt juurikaan runsasrasvaisia ruokia tai sokeria.

