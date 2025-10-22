



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Vain yksi lihapulla päivässä? Ruotsalaisprofessori uudesta suosituksesta: "Täysin hullua" Tuore tutkimusraportti suosittaa lihansyönnin radikaalia vähentämistä. Shutterstock Julkaistu 50 minuuttia sitten Petra Tuominen petra.tuominen@mtv.fi Tuore tutkimusraportti suosittaa punaisen lihan vähentämistä entisestään. Kaikki asiantuntijat eivät kuitenkaan allekirjoita suosituksia. Kansainvälisen ja tieteellisen EAT-Lancet 2.0 -komission julkaisemassa tuoreessa raportissa suositellaan kasvisten lisäämistä ja lihan vähentämistä. Kolmivuotisessa tutkimuksessa on ollut mukana 24 komissaaria 17 maasta sekä 70 asiantuntijaa kuudelta eri mantereelta. EAT-Lancet 2.0 on tieteellinen komissio, joka tutkii, miten maailman ruokajärjestelmä voidaan muuttaa niin, että se tukee sekä ihmisten terveyttä että maapallon kestävyyttä — ja tekee sen oikeudenmukaisesti eri maiden ja väestöryhmien välillä. Se on jatkoa alkuperäiselle EAT-Lancet (2019) -raportille, joka esitteli niin sanotun planetaarisen ruokavalion. Lue myös: Tässä ne nyt ovat: Uudet ravitsemussuositukset – varoitus kahvinjuojille Punaista lihaa yhden lihapullan verran päivässä Tuoreen raportin mukaan punaisen lihan keskimääräistä kulutusta tulisi vähentää maailmanlaajuisesti noin 75 prosenttia, erityisesti korkean tulotason maissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa enintään 15 grammaa punaista lihaa päivässä. Se on yhden lihapullan verran, summaa ruotsalaislehti Aftonbladet. Nykyisissä ravitsemussuosituksissa naudan-, sian- ja lampaanlihaa suositellaan syötävän enintään 350 grammaa kypsennettynä lihana viikossa. Se tarkoittaa 50 grammaa päivässä.

Yksi komission kolmesta puheenjohtajasta, Potsdamin ilmastotutkimuslaitoksen johtaja Johan Rockström kertoo lehdistötiedotteessa perusteita uusille suosituksille.

– Raportti osoittaa selkeämmin kuin koskaan ennen, miten voimme ruokkia kasvavan väestön planeetan resurssien rajoissa. Se, mitä päätämme laittaa lautasellemme, voi pelastaa miljoonia ihmishenkiä, vähentää päästöjä miljardeilla tonneilla ja hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Ruotsalaisprofessori suosituksesta: "Täysin hullua"

Pitkän uran Linköpingin yliopistossa tehnyt sisätautien professori Fredrik Nyström ei purematta niele raportin suosituksia. Nyström itse on on kirjoittanut kirjan muun muassa liikunnan ja ruokavalion kohtuudesta, eikä hän pelkää sanoa asioita suoraan.

– Tämä on yksinkertaisesti sanottuna täysin hullua. Mistä tämä edes tulee? Ei ole olemassa lääketieteellistä tutkimusta, joka viittaisi siihen, että lihankulutuksen vähentäminen näin paljon olisi millään tavalla hyödyllistä, Nyström lataa Aftonbladetin Godare-ruokasivuilla.

Nyströmin mukaan tällaisen ruokavalion riskinä on muun muassa B12-vitamiinin puutos. Lisäksi hän muistuttaa, että myös henkisellä terveydellä on väliä. Lihattomuus voisi aiheuttaa monelle tyytymättömyyttä.

– Ja jos voi henkisesti huonosti, elämänlaatu heikkenee ja silloin on riski lyhyemmälle eliniälle.

Kasvisruokavalio voi sopia joillekin

Raportissa suositellaan korvaamaan lihaa palkokasveilla, kuten pavuilla, linsseillä, herneillä sekä pähkinöillä ja siemenillä. Lisäksi painotetaan täysjyväviljojen, hedelmien ja vihannesten tärkeyttä. Maitotuotteita ja kananmunia voidaan syödä pieniä määriä.

Professori Nyströmin mukaan tällainen ruokavalio ei kuitenkaan sovi kaikille ja riskinä on, että erityisesti ikääntyneillä proteiinin saanti vaarantuu.

Professori ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että jotkut saattavat voida paremmin jättämällä lihan pois tai vähentämällä sitä merkittävästi.

– Yksilötasolla on niitä, jotka suosivat kasvisruokavaliota, ja se voi sopia heille erinomaisesti. Mutta se on pieni prosenttiosuus väestöstä.

10:48 Huomenta Suomessa vieraana Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm ja Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.